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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:23 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصندوق مصر السيادي بتركيز الصندوق في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصُول وممتلكات الدولة.

خلال اللقاء تم مناقشة أهم تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والأدوات والمعدات والمهمات الطبية، حيث سيتم البدء في تنفيذ عدد ستة مخازن على مستوى الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ ما تحقق من إنجازات في عمل الهيئة وأهم التحديات التي يتم العمل على مواجهتها.

يذكر أن صندوق مصر السيادي له نشاط في قطاع اللوجستيات، خاصة إنشاء مخازن استراتيجية لتخزين الدواء والمستلزمات الطبية وفقًا لمعايير جودة التخزين العالمية، لتلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة المخازن التموينية على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التموين، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية وفقًا للمناطق الأكثر؛ احتياجًا في المحافظات المختلفة.

حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبازيد، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية
وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية
وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية
وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية
وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية
وزيرة التخطيط تبحث آخر تطورات مشروع مخازن الأدوية

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