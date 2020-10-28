تفاصيل تولي محمد دياب إخراج «moon knight»

أعلن المخرج محمد دياب عن توليه مهمة إخراج مسلسل "moon knight"، الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الدرامية لشركة مارفيل وديزني.العمل سيتم تصويره في استديوهات Marvel Cinematic Universe، وتم الإعلان عن اختيار تاتيانا ماسلاني بدور She-Hulk، والوافدة الجديدة إيمان فيلاني بدور السيدة Marvel، وأوسكار إسحاق في دور Moon Knight.من المقرر عرض Moon Knight لأول مرة على Disney + في منتصف عام 2022، ولا يوجد إطار زمني محدد لبدء تصويره إلى وقتنا الحالي.ولد أوسكار إسحاق في 5 يناير 1980 بجواتيمالا، هو ممثل جواتيمالاي بدأ مسيرته الفنية عام 2002.