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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختتام البرنامج التدريبى لإعداد القيادات الشبابية لفريق متطوعى الغربية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:16 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي نظمته المحافظة لفريق متطوعي الغربية على مدار 12 يوما بإجمالي 72 ساعة تدريبية وذلك لعدد 45 متدربا من أعضاء الفريق.

واختتم البرنامج بثلاث محاضرات للدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدكتور فتحي القناوي رئيس قسم كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث والدراسات الجنائية، والدكتور محمد طه أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام المحافظة بالشباب وتنفيذًا لخطة المحافظة في محورها الأول والخاص ببناء وتنمية الإنسان، وقد تم إعداده بعناية لرفع قدرات أعضاء الفريق تمهيدًا لاستثمار قدراتهم ومهاراتهم في تقديم خدمات تطوعية في المدن والقرى والنجوع.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تنفيذ دورة تدريب مدربين ( TOT) لعدد من أعضاء الفريق الحاصلين على هذا التدريب، وذلك لرفع الوعي لدى المواطنين في القرى والنجوع في إطار تنفيذ مبادرة صحوة والتي ستطلقها المحافظة في مطلع الشهر القادم لرفع الوعي لدى النشء والشباب.

وأشار منسق الفريق، إلى أن البرنامج قد تم تنفيذه على ثلاث مراحل شملت تقديم محاضرات وورش عمل في (التخطيط الاستراتيجي- البرمجة اللغوية والعصبية- مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات- إعداد دراسة الجدوى – مهارات القيادة – مهارات إدارة الوقت – مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار- حل المشكلات وإدارة الأزمات- تحليل الشخصيات والتعامل معها – مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية – التفكير الإبداعي) وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.

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