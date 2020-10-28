منظمة المرأة العربية تعقد «منتدى النساء والاستثمار»

عقدت منظمة المرأة العربية ومنتدى المستثمر العربى العالمى، اليوم الأربعاء، دورة علمية افتراضية خاصة بقضايا النساء بعنوان "منتدى النساء والاستثمار"، بمشاركة 20 متحدثا من مختلف الدول العربية، وذلك عبر تقنية زووم.استهدف المنتدى إيجاد منصة افتراضية يجتمع تحت مظلتها نخبة متميزة من الباحثين والباحثات والمهتمين بقضايا النساء من كافة القطاعات للناطقين باللغة العربية على مستوى العالم، لاستعراض المسائل الرئيسية التى تقلق النساء وتشغل المجتمعات وأصحاب القرار، وأدار اللقاء الدكتور نظيم محمد الصباح الأمين العام للمنتدى والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة.وأكدت الدكتورة فاديا كيوان: أن المنتدى يشكل بوابة للعرب على العالم، مما يزيد من بريق المرأة فى مجال الإستثمار من أجل التقدم كدول عربية فى الإقتصاد القادر على المساهمة العالمية فى التنمية المستدامة، مشيدة بمبادرة الشراكة بين المنتدى والمنظمة التى انطلقت فى العام الماضى.ومن جانبه.. قال الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى: إن المرأة العربية لها دور متميز منذ فجر التاريخ، موجها التحية للمرأة العربية التى مثلت رقما صحيحا فى المنطقة العربية، وأثبتت أنها قادرة على التفوق فى كافة المجالات، وإنها جديرة بكل احترام وتقدير فى الماضى والحاضر، حيث تسعى تلك المحافل إلى تمهيد الطريق للمرأة فى المستقبل.وطرحت سحر طلعت منسق المنتدى فكرة المنتدى ومحاوره الخمسة إلى جانب منهجية الإعداد لعقده والأمور التنظيمية، وبحث المحور الأول للمنتدى موضوع التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى، وآفاق التحول المنهجي، والعلم والتعلم، والعلوم والبحث العلمى لدى النساء.فيما دار المحور الثانى حول موضوع ريادة النساء فى القطاع الصحى، وتم بحث موضوعات ريادة النساء فى قطاع الصحة، وريادة النساء فى القطاع الصحى ومشكلات الفقر والصحة الإنجابية، والتنمر الإلكتروني أحد أشكال العنف ضد المرأة وعلاقته بالصحة النفسية وعمل النساء فى الإغاثة نموذج إنفجار مرفأ بيروت.وخصص المحور الثالث لمناقشة موضوع النساء فى الفن والثقافة ومجتمع المعرفة والإعلام، وناقشت أوراق عمل هذا المحور موضوعات الترويج لقضايا المرأة عبر الدراما السينمائية للدول شبه المحورية ( دراسة مقارنة بين السينما المصرية والهندية)، النساء فى الفضاء الافتراضى (فرص وتحديات)، النساء والإعلام التقليدى والرقى، ومعالجة الإعلام لقضايا الجندر(النوع) فى المجتمع المصري.وكان موضوع المحور الرابع هو النساء والاقتصاد وريادة الأعمال، وتناولت جلسته الحوارية إشكاليات النساء والشراكة الاقتصادية وريادة الأعمال، والاستثمار فى السياسات الاجتماعية فى التصدى لضريبة الأمومة وفى تحقيق اقتصاديات أكثر استدامة ومجتمعات شاملة، والتمكين الشخصى والقيادى والإدارى للمرأة، وتطور عمل المرأة فى الجزائر.واختتم اللقاء فعالياته بمناقشة موضوع المحور الخامس الذى تناول موضوع النساء والمشاركة السياسية، وطرح خلاله 4 أوراق عمل حول النساء والشراكة السياسية فى الوطن العربى، والنساء والشراكة السياسية والاقتصادية وريادة الأعمال، والعوائق أمام المشاركة السياسية الفعالة للمرأة العربية.