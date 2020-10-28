«صحة جنوب سيناء» تضبط أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

تمكن أعضاء التفتيش الصيدلي بمديرية صحة جنوب سيناء خلال حملة تفتيشية، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات أدوية مغشوشة مهربة غير مسجلة، وغير مصرح بتداولها.وقال مدير عام الصحة بالمحافظة الدكتور أيمن رخا -في بيان- إنه تم تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور أحمد حامد للمرور على الصيدليات الخاصة بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة السوق الدوائي من أجل حماية المستهلك من أي تلاعب بالأسعار ومنع تداول الأدوية والمستلزمات مجهولة المصدر التي تضر بالصحة العامة للمواطنين.وأضاف: أن الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء في إطار تعليمات وتوجيهات المحافظ خالد فودة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على الصيدليات الخاصة بكافة مدن المحافظة، لحماية المستهلك وضبط الأسواق والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.