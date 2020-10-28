أهالى صفط اللبن يشاركون فى إخلاء ما تبقى من حريق مخزن السيارات

ساعد أهالي صفط اللبن ملاك مخزن خردة وقطع غيار سيارات بمركز كرداسة، اشتعلت فيه النيران عصر اليوم، بإنزال باقي السيارات حتى لا يتجدد الحريق مرة أخرى بعد السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.وتفاجأ أهالي منطقة صفط اللبن بتصاعد أدخنة كثيفة عصر اليوم جراء التهام النيران في مخزن للسيارات بطريق كرداسة بمحافظة الجيزة ما أسفر عن تفحمه بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح.وكان قد تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بجوار نزلة الدائري بمنطقة صفط اللبن.ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء مدعومين بـ3 خزانات مياه إحداها استراتيجي سعة 35 طنا.