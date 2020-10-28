محافظ البحر الأحمر يبحث استعدادات مواجهة أخطار السيول

عقد محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء المدن وجميع الجهات المعنية، للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة أخطار السيول المتوقعة على مدن المحافظة خلال الفترة القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لسقوط الأمطار والسيول طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية.واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما استعرض المحافظ الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها، مشيرًا إلي أن ما قامت به المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات أسهم بشكل كبير في حماية مدينة الغردقة ومدن المحافظة من السيول حال حدوثها.وشدد المحافظ على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والالتزام بتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أي أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين، كما أكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تجربة جميع مطابق الصرف الصحي اعتبارًا من الغد، وعمل تقرير يومي بها للتأكد من مدى جاهزيتها؛ مؤكدا على فتح جميع المطابق فور سقوط الأمطار، ولكن بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف؛ ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه أثناء سقوط الأمطار وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة إليها.وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة قيام شركة الكهرباء ببدء تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية لمحطات الرفع مع بدء سقوط الأمطار؛ مع توفير ماكينات إضاءة صغيرة للعاملين أثناء عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع؛ والتنسيق مع رؤساء المدن للتأكد من عدم وجود كابلات كهربائية مكشوفة بأي منطقة؛ مشيرًا إلى هدف المحافظة الأساسى هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت.كما أكد المحافظ على رؤساء المدن بكسر الأسفلت وإزالة البلدورات في حالة وجود سيول لسهولة سريان المياه في اتجاه البحر؛ مضيفًا أنه على كل رئيس مدينة تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب فورًا دون الرجوع إلى المحافظ.كما وجه المحافظ، رئيس مدينة رأس غارب بإنشاء نقاط تمركز بالكيلو 20 و40 و60 طريق رأس غارب- الشيخ فضل، وتجهيز كافة المعدات من هيئة الطرق والكباري وعمل مجموعتين غرب مدينة رأس غارب للاستعداد المبكر بتلك المنطقة، مؤكدا على إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة بضرورة تحديث كافة البيانات وأرقام الهواتف لجميع العناصر المشتركة في مجابهة السيول.وأكد على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد طوال الـ٢٤ ساعة، لتلقي أي بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة، واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهاون فى تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة ومحاسبة أى مقصر، محذرًا الجميع بالالتزام بالتعليمات التى يجب اتخاذها في حالة حدوث الأمطار.وكلف المحافظ هيئة الطرق والكباري بضرورة التنسيق مع رئيس مدينة سفاجا للتدخل السريع لرفع وإزالة الانهيارات الصخرية التي قد تسقط على الطريق نتيجة الأمطار الغزيرة أو السيول؛ مع التأكيد على الشركات العاملة بهذا القطاع للتعاون والتنسيق المستمر مع رؤساء مدينة القصير وسفاجا.حضر الاجتماع اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد وليد طناني، المستشار العسكري للمحافظة؛ ورؤساء المدن، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.