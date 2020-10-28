مايا دياب تجري مسحة كورونا.. وهذا السبب

أجرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مسحه pcr للاطمئنان على صحتها، لتنشر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وهي تجري المسحة.ووجهت "مايا" رسالة لجمهورها عبر خاصية استوري، طالبت من خلالها جمهورها باتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا على عدم الإصابة بكورونا، مؤكدة أنها تقوم بالفحص بشكل دوري بسبب طبيعة عملها التي تجعلها على تواصل مع عدد كبير من الناس، مع ضرورة خلع الكمامة، مؤكدة على ضرورة تعقيم اليدين والوجه والأغراض التي نمسكها بيدينا وخاصة الموبايل.يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.