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الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسان سمعان ويهوذا الرسولان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:22 م
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسان سمعان ويهوذا الرسولان.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن القديس سمعان الغيور، ولد فى قانا الجليل " كفر كنا " وسمي بالغيور اذ انه كان من ضمن جماعة الغيورين الثائرين الذين كانوا يتمسكون بشدة بالطقوس وكان قد انتسب اليهم قبل ان يدعوه الرب بنحو عشرين عاما.. هو من سبط افرايم وأبيه اسمه فليبس. بشر فى شمال إفريقيا وأسبانيا وجزر بريطانيا، مع القديس يوسف الرامي وأسس كنيسة هناك. وكان معه يهوذا "تداوس". وقد أجرى الله على يده آيات عديدة، ورد كثيرين إلى الإيمان المسيحي. قاسى مشاق وعذابات كثيرة. قبض عليه الملك ترايانوس، وأرسله إلى روما وفيها اماته منشورًا بمنشار. فنال إكليل الشهادة في أواخر القرن الأول.

وأضاف: القديس يهوذا، فهو غير الإسخريوطي ويلقب بـ"تداوس". هو أخو يعقوب ابن حلفى، أبوه هو كلوبا باللغة اليونانية، وحلفى هو الاسم اليهودي. وأمه هى مريـم، التى جاء ذكرها كواحدة من المريمات اللواتي كن مع مريم العذراء عند الصليب: "وكانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه التى لكلوبا ومريم المجدلية. وأخت هنا لا تعنى شقيقة بل إبنه عم أو إبنه خال أو خالة كما فى العادات الشرقية. ولقد قيل إن القديس يهوذا له صلة قرابة للسيد المسيح، ولم يذكر أى شيء عن صناعته قبل أن يدعـوه السيد المسيح ليكون أحد الإثنا عشر رسولًا، ولكن يقال انه ربما كان يعمل بالصيد أو فى الزراعة لأنه كان من سبط يهوذا المشهورين بالزراعة. بعد موت وقيامة السيد المسيح ذهب القديس يهوذا للتبشير فى آسيا الصغرى والعراق وإيـران وسوريا، فلقد ذهب مع القديس سمعان الغيور إلى مملكة "أدسـا" وأجريت على أيديهما العديد من المعجزات وأسس كنيسة هناك.

وحضر القديس يهوذا المجمع الأول فى أورشليم، ثم ذهب مرة أخرى إلى مملكة العراق، وكانت تلك المنطقة مملوءة بفساد شديد لدرجة ذبح الأطفال للآلهة، والموتى كانوا يلقون فى الحقول كسماد. وكان هناك ساحران وثنيان هما حاولا بكل قوة إعاقة التبشير، لكن الرسولان أجريت على ايديهما العديد من المعجزات، حتى أن التماثيل كانت تتكلم معلنة انهما رسولان من الله. ومع انتشار الإيمان زادت هجمات الكهنة الوثنيين عليهما، وتم القبض على الرسولان سمعان ويهوذا، وتم قتلهما، ويذكر التقليد الكنسي أن القديس يهوذا قد ضرب بالحديد وتم فصل رأسه عن جسده. على أيدي الكهنة الوثنيين. ومات فى الفترة ما بين 65-70م ولقد تم نقل جسده إلى روما.

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