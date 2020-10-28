نقيب الإعلاميين يشارك في ندوة «حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية»

شارك الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بندوة "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، بحضور الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور ياسر عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر الندوة، والدكتور محمد أبوالوفا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة وأيمن عدلي عضو مجلس نقابة الإعلاميين والدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وخالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي.وأكد نقيب الإعلاميين في حديثه عن التجارب الدولية في تنظيم عمل التواصل الاجتماعي ومواجهة مخاطر انفلاتها، أن البيانات الشخصية الرقمية تعتبر بمثابة البترول الجديد بالعالم لأنها تمثل ركيزة هامة في بناء اقتصاد المعرفة وصناعة القرارات الاقتصادية والحياتية.وأضاف نقيب الإعلاميين أن العالم أجمع يسير في اتجاه وضع قوانين للخدمات الرقمية، حيث إن مفوضية الاتحاد الأوروبي منتصف هذا العام ٢٠٢٠ أعلنت عن حزمة قانون الخدمات الرقمية وتعامل القانون مع قضايا حرية التعبير على الشبكات الاجتماعية بشكل عام، حيث إن معظم الأنظمة القانونية الأوروبية تقر بوجود حدود لحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية وإظهار العنف والتشهير والإهانة ونشر المحتويات المضللة.وأضاف نقيب الإعلاميين أن هناك جهودا دولية لتنظيم الشبكات الاجتماعية ومنها نماذج كثيرة القانون الألماني لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير ٢٠١٨ وفي مايو ٢٠٢٠ أقر البرلمان الفرنسي قانون لمواجهة الكراهية على الشبكات الاجتماعية، وأقر هذا القانون بوجوب إزالة المحتوى الإرهابي والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال في غضون ساعة واحدة من الإبلاغ عنها. وإذا خالفت منصات التواصل الاجتماعية هذه الإجراءات قد تواجه غرامات تصل إلى واحد ونصف مليون يورو وأيضا أستراليا في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي أصدرت قانونا للحد من مشاركة المواد العنيفة والبغيضة وبموجب هذا القانون يمكن فرض عقوبات جنائية على شركات التواصل الاجتماعي وعقوبات محتملة بالسجن على المديرين التنفيذيين للشركات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.وعلى الجانب الآخر أقرت العديد من دول العالم قوانين خاصة بالخدمات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل روسيا والصين.ويذكر أن ادارة القضاء الالكتروني في الصين أعلنت في يناير ٢٠١٩ أنها أغلقت ٧٣٣ موقع الكتروني في الستة أشهر الماضية.جاء ذلك أثناء تعقيب نقيب الإعلاميين على البحث المقدم من خالد البرماوى الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي.