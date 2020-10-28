الحماية المدنية تسيطر على حريق صفط اللبن دون خسائر بالأرواح

تفاجأ أهالي منطقة صفط اللبن بتصاعد أدخنة كثيفة، عصر اليوم، جراء التهام النيران في مخزن للسيارات بطريق كرداسة بجوار محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.وقال أحد شهود العيان أنهم تفاجأوا بدخنة مكونة سحب سوداء على الفور، وانتقل الأهالي إلى مكان الحادث وتم إبلاغ المطافي والإسعاف، وتم الدفع بحوالي ١٠ سيارات من قوات الحماية المدنية والإسعاف، وعلى الفور تم التعامل والسيطرة عليه.وفي السياق ذاته قال أحد طاقم الإطفاء لـ"الدستور" إن الحادث نتج عن ماس كهربائي أدى لتفحم كامل في المخزن، ودفعت قوات الحماية المدنية بلوادر لكسر الجدران لتسهيل عمل قوات الإطفاء.من جانبه قال أحد أطقم الإسعاف إنه لم ينتج عن الحادث أي من الخسائر في الأرواح ولا توجد إصابات خطرة تستدعي النقل للمستشفى، بل اقتصرت فقط على الكدمات والجروح البسيطة.