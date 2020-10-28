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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«المحرصاوي» يتعافى من كورونا... وشيخ الأزهر يكلف الأمير بتسيير أعمال رئيس الجامعة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:21 م
محمد المحرصاوى
محمد المحرصاوى
أميرة العناني
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كشف الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عن تعافيه من فيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة المسحة اليوم الأربعاء، الثانية والتي جاءت نتيجتها سلبية.

وأشار في تصريحات صحفية، له إنه تلقى منذ قليل نتائج المسحة لثانية والتى جاءت سلبية.

ومن جانبه قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تكليف الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، بتسيير أعمال رئيس الجامعة.

ونص القرار على أن يسير الدكتور محمد أبوزيد الأمير، أعمال رئيس الجامعة لحين عودة الدكتور محمد المحرصاوى من إجازته بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان مجلس جامعة الأزهر تقدم فى اجتماعه الشهرى الذى عقد أمس الثلاثاء، وغاب عنه المحرصاوي، بالتهنئة بالمولد النبوى الشريف للأمة الإسلامية، وللرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصرى.

وأدان مجلس الجامعة تلك الهجمة الشرسة على الرسول (صلى الله عليه وسلم)، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وأكد المجلس على وقوفه وتأييده لموقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ من اتخاذه الإجراءات القانونية ضد صحيفة "شارلي إيبدو" التي نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).

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