رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة البصريات» يقبل استقالة أبوالحمد ويشكّل 10 لجان نوعية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:12 م
إبراهيم المغربي
إبراهيم المغربي
دعاء أبو العزم
طباعة
قرر مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الموافقة بالأغلبية المطلقه قبول استقالة أحمد حسن أبوالحمد، عضو مجلس إدارة الشعبة؛ لظروفه الخاصة، وعدم قدرته على الاستمرار في عضوية المجلس.

قال إبراهيم المغربي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المجلس وافق بأغلبية أعضائه من الحضور الذي بلغ عددهم 19 عضوًا قبول الاستقالة، لافتًا إلى أن التالي في الأصوات 4 أعضاء تساووا في الأصوات بحصول كل منهم على 19 صوتًا.

وستجرى قرعة لتصعيد أحدهم، حيث سيتم رفع قرار مجلس إدارة الشعبة إلى رئيس الاتحاد، إبراهيم العربي، لتوجيه الدعوة للمرشحين الأربعة وإجراء قرعة فيما بينهم، وهم عبد القادر علي عبدالقادر - نصر السيد محمد مطر - وليد صبحي عبدالفتاح الشاذلي - هاني مكرم صادق مرقص.

كما ناقش مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة وضع استراتيجية عمل الشعبة العامة للبصريات، بالتنسيق بين الشعبة العامة والشعب النوعيه للبصريات بالمحافظات، خلال السنوات القادمة.

وسيستمع هيئة مكتب الشعبة للمقترحات وتجميعها، بالإضافة إلى المطالب المختلفه لكل قطاعات النشاط قبل إعداد هذه الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على تشكيل 10 لجان نوعية بالشعبة العامة وهي لجنة الاتصال والتعاون مع وزارة الصحة، ولجنة التعاون مع الجهات الحكومية خاصة الضرائب والجمارك.

ولجنة المعارض والتسويق، ولجنة التعليم والتدريب بهدف تطوير المهنة وميكنة العمل بها، ولجنة التطوير وتنظيم المحلات، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة، ولجنة ميثاق الشرف المهني، ولجنة تنظيم الأسواق الداخلية وفض المنازعات.

ولجنة التنسيق مع الشعب النوعيه بالمحافظات، وأخيرًا لجنة متابعة التوصيات والمقترحات الخاصه بالمجلس.

أضاف المغربي، أنه بمناسبة انعقاد مجلس الإدارة الأول في مستهل دورته الجديده 2024 – 2020، سيتم عقد جلسة موسعة بحضور إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع مجالس إدارات الشعب النوعية المشكلة بالغرف التجارية وهي 16 شعبة نوعية، إضافة إلى ممثلي قطاع البصريات في الغرف التي لا يوجد بها شعب نوعية، حيث تم توجيه الدعوة للغرف التجارية الـ27 في كل محافظات مصر، وكذا العاملين في قطاع البصريات في كل أرجاء الجمهورية، ممن لديهم الرغبة في مشاركة مجلس إدارة الشعبة العامة في وضع استراتيجيتنا للدورة الجديدة، والأولويات للخطة التطويرية الجديدة، والتعرف على مشكلات القطاع، والتي تختلف من محافظة لأخرى، وكذا عرض المشكلات التي تواجه المهنة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

الحكومة توافق على خطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشئون الثقافية

«لن أتسبب في حلها».. حين رفض طه حسين أن يكون نقيبًا للصحفيين

افتتاح معرض «حليم يعقوب» بقاعة أبونتو

دعاء العدل تحصد جائزة إيفيكو للكاريكاتير