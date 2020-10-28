«شعبة البصريات» يقبل استقالة أبوالحمد ويشكّل 10 لجان نوعية

قرر مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الموافقة بالأغلبية المطلقه قبول استقالة أحمد حسن أبوالحمد، عضو مجلس إدارة الشعبة؛ لظروفه الخاصة، وعدم قدرته على الاستمرار في عضوية المجلس.قال إبراهيم المغربي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المجلس وافق بأغلبية أعضائه من الحضور الذي بلغ عددهم 19 عضوًا قبول الاستقالة، لافتًا إلى أن التالي في الأصوات 4 أعضاء تساووا في الأصوات بحصول كل منهم على 19 صوتًا.وستجرى قرعة لتصعيد أحدهم، حيث سيتم رفع قرار مجلس إدارة الشعبة إلى رئيس الاتحاد، إبراهيم العربي، لتوجيه الدعوة للمرشحين الأربعة وإجراء قرعة فيما بينهم، وهم عبد القادر علي عبدالقادر - نصر السيد محمد مطر - وليد صبحي عبدالفتاح الشاذلي - هاني مكرم صادق مرقص.كما ناقش مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة وضع استراتيجية عمل الشعبة العامة للبصريات، بالتنسيق بين الشعبة العامة والشعب النوعيه للبصريات بالمحافظات، خلال السنوات القادمة.وسيستمع هيئة مكتب الشعبة للمقترحات وتجميعها، بالإضافة إلى المطالب المختلفه لكل قطاعات النشاط قبل إعداد هذه الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على تشكيل 10 لجان نوعية بالشعبة العامة وهي لجنة الاتصال والتعاون مع وزارة الصحة، ولجنة التعاون مع الجهات الحكومية خاصة الضرائب والجمارك.ولجنة المعارض والتسويق، ولجنة التعليم والتدريب بهدف تطوير المهنة وميكنة العمل بها، ولجنة التطوير وتنظيم المحلات، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة، ولجنة ميثاق الشرف المهني، ولجنة تنظيم الأسواق الداخلية وفض المنازعات.ولجنة التنسيق مع الشعب النوعيه بالمحافظات، وأخيرًا لجنة متابعة التوصيات والمقترحات الخاصه بالمجلس.أضاف المغربي، أنه بمناسبة انعقاد مجلس الإدارة الأول في مستهل دورته الجديده 2024 – 2020، سيتم عقد جلسة موسعة بحضور إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع مجالس إدارات الشعب النوعية المشكلة بالغرف التجارية وهي 16 شعبة نوعية، إضافة إلى ممثلي قطاع البصريات في الغرف التي لا يوجد بها شعب نوعية، حيث تم توجيه الدعوة للغرف التجارية الـ27 في كل محافظات مصر، وكذا العاملين في قطاع البصريات في كل أرجاء الجمهورية، ممن لديهم الرغبة في مشاركة مجلس إدارة الشعبة العامة في وضع استراتيجيتنا للدورة الجديدة، والأولويات للخطة التطويرية الجديدة، والتعرف على مشكلات القطاع، والتي تختلف من محافظة لأخرى، وكذا عرض المشكلات التي تواجه المهنة.