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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:10 م
بوسي
بوسي
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تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة تحضر لها بوسى من الآن.

وتجهز المطربة الشعبية بوسى، لأغنية وطنية جديدة، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر غناؤها فى نفس الحفل، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.

ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، حيث تعبر الأغنية الوطنية عن عراقة مصر ومجدها الكبير، بصوت بوسي القوى.

وتعد المطربة بوسى واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقما مهما فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر
بوسى تقدم حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أواخر ديسمبر

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