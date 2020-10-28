وزير السياحة يستقبل سفراء مصر الموفدين إلى 3 دول

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، 3 من السفراء المصريين الموفدين إلى كل من فرنسا وأوزباكستان وقبرص، وذلك لمناقشة سبل دعم أواصر التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال العمل السياحي والأثري واستغلال القوة الناعمة في التقارب بين الشعوب، يأتي ذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية.واستقبل علاء يوسف، سفير مصر الموفد لدولة فرنسا، والسفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر الموفدة لدولة أوزباكستان، وعمرو حمزة، سفير مصر الموفد لدولة قبرص.واستهل العناني، اللقاء بتهنئة السفراء على توليهم مناصبهم الجديدة كسفراء لمصر في هذه الدول، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مناصبهم الجديدة.وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها محاربة الاتجار غير المشروع في الآثار، إضافة إلى تبادل الخبرات وعقد اتفاقيات تعاون في مجال تدريب الأثريين والمرمّمين، علاوة على الترويج للمنتج السياحي المصري في هذه الدول، ودفع الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر.كما قام العناني، بإطلاع السفراء بالمشروعات السياحية والأثرية التي تقوم بها الوزارة، وجهود الدولة المستمرة لدعم القطاع السياحي وترميم والحفاظ على الآثار والحضارة المصرية العريقة، وتحدث، أيضًا، عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وعن المقومات السياحية في مصر والأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة فى خطتها على دمج منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكل أنواعها أمام السائحين، من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، لافتًا إلى أنه بجانب افتتاح متحف الآثار بمدينة الغردقة فى فبراير الماضي كأول متحف للآثار في البحر الأحمر، فإنه سيتم افتتاح متحف للآثار في شرم الشيخ قريبًا.كما استقبل العناني، الأسبوع الماضي، حاتم تاج الدين، سفير مصر الموفد لدولة بولندا، ومصطفى التوني، سفير مصر الموفد لدولة تايلاند؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار.