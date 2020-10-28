ضبط واقعة تهرب من الجمارك بإجمالى 1.5 مليار جنيه (صور)

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها قيام مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات، كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته إحدى السيدات، باستيراد 213 رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل صناعى مصطنع وغير حقيقى منسوب صدوره إلى إحدى الجهات، وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع "مزورة".يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استخدام محررات مزورة بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه باستيراد 213 رسالة تم الإفراج عنها نهائيًا برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة السجل الصناعى "المزورة" بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية.وقدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالى مبلغ (1،488،385،084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهًا مصريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.