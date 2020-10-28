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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط» يثنى على دور جنوب السودان فى اتفاق جوبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:06 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
عبير سليم
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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الأربعاء، مناوا بيتر جاتكووث، وزير الري بجمهورية جنوب السودان والذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، بأن أبوالغيط عبّر في بداية اللقاء عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجنوب السودان، ونقل للوزير تحياته لرئيس جنوب السودان سلفا كير وتطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع حكومته في كل ما يدعم من العلاقات العربية الجنوب سودانية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأثني أبوالغيط على الدور المهم الذي اضطلعت به جنوب السودان في قيادتها لجهود الوساطة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة في السودان.

وأضاف المصدر أن وزير الري ثمن عاليًا من ناحيته العلاقات التي تربط بين جنوب السودان والجامعة، وعبّر عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يتلقونه من الجامعة ودولها الأعضاء في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب السودان.

وأكد الوزير في هذا الصدد على تطلعهم لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب العربي في شتى المجالات ذات المنفعة المشتركة، وخاصة في مجال المشروعات الزراعية، وجذب الاستثمارات ورءوس الأموال العربية، وزيادة التبادل التجاري بين العالم العربي وجنوب السودان.

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