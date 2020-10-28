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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تنشر 23 بحثًا عن كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:56 م
منصور حسن
منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن انفراد الجامعة بنشر 23 بحثا عن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترؤسه لجلسة مجلس الجامعة، رقم 189 بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعرب الدكتور منصور عن سعادته وفخره بالأبحاث المنشورة والتي تهدف لخدمة الإنسانية من أجل القضاء على الفيروس، ومن هنا كان الاهتمام بزيادة ميزانية البحث العلمي والنشر داخل الجامعة. حيث زادت الأبحاث المنشورة خلال الفترة الماضية، إذ تم نشر 540 بحثا عام 2017، ثم 709 أبحاث عام 2018، و863 بحثا عام 2019، و1040 خلال هذا العام ليحقق النسبة الأعلى في التخصصات الطبية ثم الكيمياء الحيوية ثم الكيمياء تليها العقاقير والمستحضرات الصيدلانية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن زيادة نسبة النشر الدولي فى المجلات العلمية المتميزة يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة، لافتا أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولى كافة المواقع التى تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية.

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