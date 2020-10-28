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سياسي

«شباب القادة» تكرم الفائزين في الموسم الأول من منصة الأنشطة الطلابية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:49 م
مؤسسة شباب القادة
مؤسسة شباب القادة
محمد الشريف
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كرمت مؤسسة شباب القادة، الفائزين بجوائز المؤسسة، في حفل أقيم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رجال الأعمال.

وأعلنت مؤسسة شباب القادة فوز ٢ نشاط طلابي من كل تخصص بمجموع جوائز أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه، من بين 5 مجالات رئيسية مشاركة في المسابقة وهي: التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة".

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، حيث تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.

وأضاف عبدالغفار، أن الجامعات بها ما يقرب من 3 ملايين طالب، يمثلون ذخيرة الوطن وحاضره ومستقبله، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشاريع قومية، وبالأخص في مجال التعليم، سواء إنشاء جامعات جديدة أو تكنولوجية أو أهلية أو خاصة أو تطوير للمناهج، إنما يستهدف في النهاية تأمين مستقبل مشرق للشباب المصري.

ومن جانبه وجه أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن المنصة هي مسابقة بين كل الأنشطة الطلابية في 5 مجالات رئيسية (التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة.

ونوه فتحي إلى أنه تم فتح باب التقديم للأنشطة الطلابية بالمنصة، وتقدم للاشتراك بها 322 نشاطًا طلابيًّا من مختلف الجامعات، وتم اختيار 80 نشاطًا من أفضل هذه الأنشطة بناءً على عدة معايير، منها: الفكرة وقابلية تنفيذها والمقترح المادي الخاص بها.

وأشاد فتحي، بالمبادرات التي قدمها الشباب، خاصة في مواجهة فيروس كورونا، والتي شملت حملات توعية ومشاركة مجتمعية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى استمرارهم في القيام بأدوارهم في الأنشطة الطلابية.

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