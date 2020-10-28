ألمانيا وفرنسا تستعدان لإغلاق جديد.. وكورونا يجتاح أوروبا

استعدت ألمانيا وفرنسا للإعلان، اليوم الأربعاء، عن قيود تقترب من مستوى إجراءات العزل العام الشامل التي فُرضت في الربيع الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد- 19 في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 40% تقريبا في أسبوع، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسواق المالية وسط مخاوف من التكاليف الاقتصادية المحتملة.ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رؤساء وزراء الولايات في اجتماع عبر الهاتف، لمناقشة إغلاق المطاعم والحانات مع الإبقاء على المدارس ودور الحضانة مفتوحة، والسماح للأشخاص بالخروج في الأماكن العامة فقط مع أفراد أُسرهم.وفي فرنسا، التي تشهد أكثر من 50 ألف حالة جديدة يوميا، سيلقي الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا تليفزيونيا، مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يعلن خلاله المزيد من القيود على تحركات الناس في أعقاب إجراءات حظر التجول التي فُرضت في معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.وأفادت قناة (بي.إف.إم) التليفزيونية بأن الحكومة تدرس إغلاقا لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس، لكن لم يصدر تأكيد من مكتب ماكرون.ومن المتوقع ألا تشمل الإجراءات، التي ستأتي بعد خطوات مماثلة في إيطاليا وإسبانيا، إغلاق المدارس ومعظم الشركات، وستكون أقل شدة من الإغلاق العام شبه الكامل الذي فُرض في بداية الأزمة في مارس وأبريل.لكن من المرجح أن تكون التكلفة الاقتصادية باهظة، مما يقضي على بوادر الانتعاش الهشة التي رُصدت خلال الصيف، ويزيد من احتمالية حدوث ركود مزدوج، وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، بينما تراجع اليورو مقابل الدولار.وفي الوقت الذي حاول فيه زعماء أوروبا باستماتة تجنب التكلفة الباهظة لعمليات الإغلاق، فإن الإجراءات الجديدة تعكس قلقا متزايدا من الوتيرة المتسارعة لتفشي الوباء من إسبانيا وفرنسا وألمانيا إلى روسيا وبولندا وبلغاريا.وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الذي استقبلت بلاده بالفعل مرضى من جارتها هولندا، حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية "إذا انتظرنا حتى تمتلئ وحدات العناية المركزة عن آخرها، فسيكون الأوان قد فات".وحذر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، النواب من أن وحدات العناية المركزة في فرنسا ستصل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية بحلول 11 نوفمبر، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 42 مليونا وقتل أكثر من 1.1 مليون في جميع أنحاء العالم، وحذر مسئولون سويسريون من أن المستشفيات السويسرية قد تصل إلى نقطة الانهيار خلال أيام.