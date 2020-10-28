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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كلية دار العلوم جامعة الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:23 م
احتفالية كلية دار
احتفالية كلية دار العلوم
الفيوم - زينب علاء
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نظمت كلية دار العلوم، تحت رعاية أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف إمام عبدالفتاح عميد الكلية، احتفالية تحت عنوان (في حب رسول الله) بمسرح الإبداع بالكلية، احتفالًا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الأربعاء، بحضور صلاح العشيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووليد سعيد شيمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب الحاضرين.

صرَّح صلاح العشيري أن ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تمثل احتفالا مهمًا للمسلمين حول العالم، مؤكدًا على اعتزاز القيادة المصرية بقيم الإسلام المعتدلة.

فيما أشار وليد سعيد شيمي، أن كلية دار العلوم تحرص على استغلال هذه المناسبة الطيبة للتأكيد على القيم النبوية الشريفة التي تحمل في طياتها رسالة عظيمة، وتمد يد السلام للجميع، مشيرًا إلى أن رسالة دار العلوم تؤكد على المعنى ذاته وتحرص على غرس تلك القيم في عقول طلابها.

كما تضمن الحفل العديد من الفقرات منها القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني، وقد لاقى الحفل تفاعلًا كبيرًا من جميع الحاضرين.

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