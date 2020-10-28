«الزراعة» تعلن إطلاق الكارت الذكى فى 4 محافظات جديدة

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه سيتم إطلاق كارت الفلاح الذكي فى 4 محافظات خلال الأسابيع المقبلة، وهي محافظات الجيزة والدقهلية والفيوم والأقصر، بعد الانتهاء من عملية الميكنة لجميع الكروت تمامًا، كما أنه جار تدريب محافظات القاهرة ومطروح وأسوان والإسكندرية على كارت الفلاح الذكي وسيتم إطلاقه فيما بعد.وقال "يوسف" فى تصريحات لـ«الدستور»، إنه تم طبع 3 ملايين كارت لنحو 3.6 مليون حائز، وجمع الحيازات التفرقة في حيازة واحدة وكارت واحد وتسليمه للحائز، مشيرًا إلى أن الكروت تم طبعها جميعها باستثناء الحيازات التي بها نزاع بين الورثة أو نزاع قضائي على الأراضي الزراعية ولم يتم حسمه، وهو ما يؤخر عمل الكروت الذكية للحائزين.