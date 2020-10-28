رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعلن إطلاق الكارت الذكى فى 4 محافظات جديدة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:58 م
كارت الفلاح
كارت الفلاح
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه سيتم إطلاق كارت الفلاح الذكي فى 4 محافظات خلال الأسابيع المقبلة، وهي محافظات الجيزة والدقهلية والفيوم والأقصر، بعد الانتهاء من عملية الميكنة لجميع الكروت تمامًا، كما أنه جار تدريب محافظات القاهرة ومطروح وأسوان والإسكندرية على كارت الفلاح الذكي وسيتم إطلاقه فيما بعد.

وقال "يوسف" فى تصريحات لـ«الدستور»، إنه تم طبع 3 ملايين كارت لنحو 3.6 مليون حائز، وجمع الحيازات التفرقة في حيازة واحدة وكارت واحد وتسليمه للحائز، مشيرًا إلى أن الكروت تم طبعها جميعها باستثناء الحيازات التي بها نزاع بين الورثة أو نزاع قضائي على الأراضي الزراعية ولم يتم حسمه، وهو ما يؤخر عمل الكروت الذكية للحائزين.

موضوعات متعلقة

«حافية على جسر الذهب»: حكاية حفيدة سعد باشا زغلول مع الرقص

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مد فترة التصالح ووضع كورونا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

«كفى إيذاء لنا».. ملخص خطاب السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشؤون الثقافية

«الشؤون الثقافية» تصدر «النص الأنثوي والنقد النسوي» بالعراق

دعاء العدل تحصد جائزة إيفيكو للكاريكاتير

«قصور الثقافة» تطرح 4 إصدارات في معرض الكتاب