رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: النظام الإيراني ينتهج سلوك العصابات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:56 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
أ.ش.أ
طباعة
اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، أن تقديم الضابط في "فيلق القدس" الإرهابي المدعو حسن إيرلو، أوراق اعتماده حاكمًا عسكريًا إيرانيًا لصنعاء، يؤكد استمرار نظام طهران المضي في سياساته الاستفزازية، منددة بمحاولات النظام الإيراني إضفاء طابع قانوني لعدوانه السافر على اليمنيين، وشرعنة تدخلاته وأجندته التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني- في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء- إلى أن ما قام به نظام طهران من تهريب لضابط متورط في أنشطة إرهابية ولم يسبق له تولي مهمة دبلوماسية، ومحاولات تكريسه حاكما عسكريا لها في صنعاء، هو سلوك العصابات وليس الدول، لافتا إلى أن ذلك يعد تجاوزا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في عام 1961، والتي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول.

وقال الإرياني، إن تلك التحركات انتهاك لمبدأ عدم التدخل في شئون الدول واحترام سيادتها واستقلالها، وتجاوز للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار 2216، مشيرا إلى أن ذلك تأكيد لانتهاج طهران مسار التصعيد في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي بإنهاء الحرب وإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، استمرار صمت المجتمع الدولي غير المبرر عن هذه الممارسات العدوانية، بأنه تشجيع للنظام الإيراني على المزيد من التمادي في سياساته الرامية لفرض نفوذه عبر ميليشياته الطائفية ونشر الفوضى والإرهاب، مؤكدا أن هذا الصمت يؤسس لسابقة تشرعن للميليشيات الإرهابية، ولن تقتصر آثارها المستقبلية على اليمن والإقليم.

وظهر سفير إيران لدى ميليشيات الحوثي والقيادي في الحرس الثوري الإيراني المثير للجدل حسن إيرلو، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى علنيا في صنعاء خلال تسليم أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دوليًا هشام شرف، ولم يعمل حسن إيرلو في السلك الدبلوماسي قط، وهو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقًا بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.

موضوعات متعلقة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

«كفى إيذاء لنا».. ملخص خطاب السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشؤون الثقافية

«الشؤون الثقافية» تصدر «النص الأنثوي والنقد النسوي» بالعراق

دعاء العدل تحصد جائزة إيفيكو للكاريكاتير

«قصور الثقافة» تطرح 4 إصدارات في معرض الكتاب