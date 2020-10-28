المعارضة التركية تكشف كذب أردوغان

كشف عضو حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، اليوم الأربعاء، أكاذيب حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا.وقال إنجة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حزب الحرية والعدالة يكذب حتى في توزيعه للشاي، مشاركا صورة على «تويتر»، تثبت كذب حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقًا لموقع «سامان يولو».وتسلط الصورة على كيس الشاي الذي أعطاه أردوغان لمواطن تركي يشكو جوعه وحياته المادية المتدهورة، ليكشف إنجة أن حتى كيس الشاي، الذي كتب عليه 200 جرام، كان 180 جرامًا.وكتب إنجة عن الصورة ساخرًا: «إذا كان الوزن المدون على الكيس صحيحًا، فإن الجرامات الناقصة هي ضريبة استمتاع المواطن بشرب الشاي».وكان أحد الحرفيين الأتراك اشتكى للرئيس التركي، أردوغان، أثناء مؤتمر حزبه بمدينة ملاطيا، الأحد الماضي، قائلًا: «نحن لا نستطيع إحضار الخبز لمنازلنا»، فرد أردوغان: «تبالغون كثيرًا، اشرب شاي»، وبعدها بدأ بتوزيع الشاي.