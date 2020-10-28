رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تكشف كذب أردوغان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:08 م
محرم إنجه
محرم إنجه
آية حسني
طباعة
كشف عضو حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، اليوم الأربعاء، أكاذيب حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا.

وقال إنجة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حزب الحرية والعدالة يكذب حتى في توزيعه للشاي، مشاركا صورة على «تويتر»، تثبت كذب حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقًا لموقع «سامان يولو».

وتسلط الصورة على كيس الشاي الذي أعطاه أردوغان لمواطن تركي يشكو جوعه وحياته المادية المتدهورة، ليكشف إنجة أن حتى كيس الشاي، الذي كتب عليه 200 جرام، كان 180 جرامًا.

وكتب إنجة عن الصورة ساخرًا: «إذا كان الوزن المدون على الكيس صحيحًا، فإن الجرامات الناقصة هي ضريبة استمتاع المواطن بشرب الشاي».

وكان أحد الحرفيين الأتراك اشتكى للرئيس التركي، أردوغان، أثناء مؤتمر حزبه بمدينة ملاطيا، الأحد الماضي، قائلًا: «نحن لا نستطيع إحضار الخبز لمنازلنا»، فرد أردوغان: «تبالغون كثيرًا، اشرب شاي»، وبعدها بدأ بتوزيع الشاي.

موضوعات متعلقة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

«حافية على جسر الذهب»: حكاية حفيدة سعد باشا زغلول مع الرقص

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مد فترة التصالح ووضع كورونا

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

«كفى إيذاء لنا».. ملخص خطاب السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشؤون الثقافية

«الشؤون الثقافية» تصدر «النص الأنثوي والنقد النسوي» بالعراق

دعاء العدل تحصد جائزة إيفيكو للكاريكاتير

«قصور الثقافة» تطرح 4 إصدارات في معرض الكتاب