النمسا تخصص 4.6 مليون يورو لتأهيل اللاجئين لسوق العمل

أعلنت الحكومة النمساوية، تخصيص 4.6 مليون يورو لتدريب شباب اللاجئين على العمل الفني والحرفي.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، لكل من وزيرة العمل كريستين أشباخر، ووزيرة الاندماج والمرأة سوزانا راب، حيث أعلنت الوزيرتان عن رفع القدرة الاستيعابية لمؤسسة الشباب "جست انتجريشن" المهنية إلى 1200 شخص بدلًا من 931 شخصًا.وقالت وزيرة العمل كريستين أشباخر: إن التمويل الجديد سوف يجعل الشباب قادرين بشكل أفضل على التدريب المهني، خاصة في فيينا، حيث يتواجد عدد كبير من المهاجرين الشباب الباحثين عن عمل.وأوضحت الوزيرة النمساوية: أن التمويل سوف يساعد الشركات على استقبال الشباب الذين لديهم خلفية مهاجرة وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا فى التدريب حيث سوف توفر تكاليف إدارية شهرية تبلغ 150 يورو وبدل نفقات لا يقل عن 60 يورو لكل متدرب.وذكرت أشباخر، أن المتدربين سوف يحصلون على هذا المبلغ "210 يورو شهريًا"، جنبًا إلى جنب مع إعانة البطالة، مشيرة إلى أن الهدف هو تحفيز الشباب على اكتساب مؤهلات فنية لسوق العمل، مؤكدًا أن هذا المبلغ سوف يساعد الشباب على إكمال تدريبهم المهني بنجاح.ومن جانبها، قالت وزيرة الاندماج، "إن هذه المبادرة توجد فرص للشباب الذين يحق لهم اللجوء لبدء التدريب المهني بحيث تكون لديهم فرص أفضل في سوق العمل وبالتالي يمكنهم العيش بشكل جيد".يشار إلى أن مؤسسة " جست إنتجريشن " هي مؤسسة حكومية تدعم الشباب العاطلين عن العمل الذين يحق لهم اللجوء وكذلك الشباب الآخرين الذين يعانون من مشاكل متعددة في طريقهم إلى سوق العمل.