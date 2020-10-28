«الدابي»: إصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان ضرورة ملحة

أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بالموقف المصري أثناء الاحتفال الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والرد على الإساءة للرسول الكريم، من خلال التأكيد على أن مكانة النبي لا يستطيع أن يمسها أحد بقول أو فعل.وقال «الدابي»، إن الإساءة للرموز الدينية جميعها مرفوضة، وتكرارها يؤكد الحاجة الماسة على مستوى العالم من وجود ضرورة ملحة لاستصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية جميعها.وأضاف «الدابي»، في بيان اليوم، أن وجود التشريع الرادع من شأنه أن يواجه محاولات البعض من الاستغلال السيئ لحرية الرأى والتعبير من أجل تحقيق حالة زائفة من الرواج والانتشار والارتزاق المادي من خلال التطاول على الأديان وإهانة المقدسات والرموز الدينية وهذا الأمر لابد أن يتوقف فورا بطبيعة الحال.وهنأ عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصر والمسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات.