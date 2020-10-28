محافظ بورسعيد: النزول بالسن القانوني للقبول بمرحلة بدء التعليم الأساسى

أعلن نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صدق على الرأى القانونى باتخاذ كل الإجراءات القانونية للنزول بالسن المحددة قانونيا للقبول بمرحلة بدء التعليم الأساسى للمتقدمين لمواليد شهرى أكتوبر ونوفمبر عام ٢٠١٤ وذلك للعام الدراسى الجارى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، مشيرا إلى أن التقديم اعتبارا من الأحد القادم بمقرات الإدارات التعليمية.وأضاف وكيل الوزارة أن هناك قاعدة أساسية هى عدم تجاوز أى من الفصول الدراسية للكثافة القانونية المحددة فى هذا الشأن بما يحتم الوقوف بسن القبول عند تساوى كل من الكثافة القانونية والكثافة الفعلية، مشددا على عدم تجاوز المختصين هذه القاعدة بأى حال من الأحوال وعلى مسئوليتهم التأديبية تقع المسئولية حال مخالفة هذه القاعدة.ووجه باهى الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ومستشاره القانونى على القرارات الداعمة دوما لمنظومة التعليم فى بورسعيد وعلى المساندة للعملية التعليمية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.