جورج زاهر ضيف «راجل واتنين ستات» من الجونة

في حلقة خاصة من برنامج «راجل واتنين ستات» الذي يذاع عبر قناة ON من الجونة التي تشهد فعاليات مهرجانها السينمائي في دورته الرابعة، تستضيف الإعلامية شريهان أبوالحسن، غدًا، الدكتور جورج زاهر، استشاري جراحة التجميل وجراحات اليد وزميل الجمعية الأمريكية للجراحين، للحديث عن الجديد في عالم التجميل، وأحدث التقنيات لعلاج تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة دون جراحة 3D، أو بجراحة الـlunch break.برنامج «راجل واتنين ستات» تقديم شريهان أبوالحسن وهيدي كرم ونهال عنبر وأحمد صلاح حسني وسامح حسين، ويعرض من الأحد إلى الخميس في الساعة الرابعة والنصف مساء على شاشة قناة ON.