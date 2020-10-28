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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: نحتاج إلى قيم رسول الله الإنسانية لعبور الأزمات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:28 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
أ.ش.أ
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قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن العراق بحاجة إلى قيم النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، من أجل عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أنه من واجب الحكومة أن تمنح الشعب استحقاقه في الحياة الحرة الكريمة.

وأكد الكاظمي، في كلمته خلال الاحتفال المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء- أن "هذه المناسبة الطاهرة تعيدنا إلى جذرنا العميق القوي المتماسك كأمّة مَنَّ الله عليها بنعمة الإسلام، فشيّدت حضارة عظيمة من قيم المثابرة والبناء والوحدة والتكاتف بين الناس".

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن "العراقيين عليهم التحلي بهذه القيم العالية، لكي نتمكن معًا من عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن ننتصر لتلك القيم بدل العودة إلى جهل التطرف، وتغوّل من يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة، ولن يحدث ذلك ما دمنا نعمل على بناء دولة قوية وعادلة لا تفرّق بين أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية، كلنا عراقيون، ولا تخضع للمتطرفين من داعش أو العصابات الإجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية".

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