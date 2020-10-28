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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

16 ألفًا و450 ميجاوات زيادة احتياطية كهرباء متاحة عن الحمل اليوم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:19 م
الكهرباء
الكهرباء
أ.ش.أ
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء، بلغت 16 ألفًا و450 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألفًا و500 ميجاوات مقابل 26 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و507 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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