«فردوس القاهرة».. مشاريع شبكات الطرق بالأرقام

• الدائري الإقليمي

• محور سمالوط

• الطريق الزراعي

• المحاور الطولية والعرضية

• الدائري الأوسطي

• محور الملك سلمان

شبكة طرق قوية أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة؛ لتخفيف حدة الزحام المروري الذي تعاني منه محافظات الجمهورية؛ ولتسهيل سير حركة المواطنين من خلال ربط الوطن بعضه ببعض، بعد 6 سنوات من العمل المتواصل.ومؤخرًا بدأت محافظة القاهرة أعمال تنفيذ محور الفردوس الجديد الذي يُسهم في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، ويمر ويتقاطع سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد.ليس هذا فحسب، بل يربط شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.ويعد محور الفردوس أحد أهم محاور الطرق التي قامت بها الحكومة مؤخرًا في مصر والشرق الأوسط بسبب ربطه لأكثر من منقطة وتقاطعه في أكثر من شارع، لترصد «الدستور» أبرز مشاريع الطرق التي قامت بها مؤخرًا الحكومة في التقرير التالي:أحد أهم محاور الطرق التي تم تنفيذها، فهو نموذج من مشروعات الطرق القومية التي قامت بها الدولة، بطول 400 كم بواقع 4 حارات اتجاه كما يتقاطع الطريق مع 18 محورًا رئيسيًا ويربط 15 محافظة ويشمل 150 عملًا صناعيًا.على طول 24 كم وعرض 21 مترًا تم تنفيذ محور سمالوط بالمنيا؛ لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، بواقع عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، كما أن ذلك المحور يعبر نهر النيل والطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد شمال مدينة سمالوط، ويشمل 47 عملًا صناعيًا.لم يكن اهتمام الدولة بالطرق الصحراوية، فقط، لكن أيضًا الطرق الزراعية حيث تم تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، من خلال إنشاء 10 كباري علوية على امتداد مساره بطول 205 كم.اعتمدت الدولة على المحاور الطولية وتطويرها بجانب الطرق، فتم تطوير محاور محاور (القاهرة بلبيس الزقازيق المنصورة جمصة - وبنها المنصورةدمياط- والقناطر الباجور شبين طنطاكفر الشيخ بلطيم – القاهرة الإسكندرية الزراعي).وعلى صعيد المحاور العرضية، تم تطوير عدد كبير منها مثل المنصورة المحلة كفر الشيخ دسوقجانكليس طريق الاسكندرية الصحراوي"، وكذلك تطوير طريق "بنها - المنصورة" بطول 72 كم والذي اشتمل على إنشاء 5 كباري علوية علي الطريق لحل الاختناقات المرورية.واحد من أهم الطرق التي تم تنفيذها في مصر، هو طريق الدائري الأوسطي الذي يمتد بطول 147 كم، ويربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس، ويضم 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه.وهو الطريق الأعرض فى منطقة الشرق الأوسط، وساهم في تغيير صورة النقل فى مصر، إذ أن الهدف منه هو تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية، فقد ساهم في خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث.كان أول حديث عنه خلال 2014، وتم البدء فيه عام 2018، حيث إن محور الملك سلمان في الجيزة يعد مشروعًا قوميًا مهمًا أحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم.ويمتد المحور إلى نحو 12 كم باستثمارات تصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه، وهو أول محور عرضي يربط بين الطريق الدائري بالمنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق على طول مسار ترعة الزمر، بجانب ذلك تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الدولة بتكلفة بلغت 85 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة استثمارية بلغت 15 مليار جنيه.تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر.وفي 2014، وضعت خطة لتنفيذ مشروع طرق قومية ضخمة، من خلال تنفيذ 21 محورًا على النيل بمعدل 2 كوبري خلال كل عام، وتم تنفيذ 7 محاور بإجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 11 محورًا بإجمالي تكلفة 17 مليار جنيه، ومخطط البدء في 3 محاور بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محور كوبري.