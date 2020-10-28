الفقى يستقبل مدير معهد جوته ويهديها كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، زابينه أرلنفاين؛ المدير الجديد لمعهد جوته بمحافظة الإسكندرية.وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لاستقبال السيدة زابينه أرلنفاين، حيث تحدث معها عن دور المؤسسات الثقافية في تعزيز حوار الثقافات والحضارات، كما ناقشا إمكانية التعاون بين كل من مكتبة الإسكندرية ومعهد جوته بالإسكندرية من خلال تقديم برامج ثقافية وفنية مشتركة.وأكدت زابينه أرلنفاين إعجابها الشديد بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كتب ومقتنيات ومعارض، وما تقدمه للجمهور من خدمات تعليمية وتثقيفية. واعتبرت مكتبة الإسكندرية رمزًا للسلام حول العالم، وذلك للدور الذي تقوم به في التواصل بين الثقافات وإتاحة المعرفة للجميع.وقام الدكتور مصطفى الفقي في نهاية الزيارة بإهداء زابينه أرلنفاين عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية".