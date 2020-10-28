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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

قنصل اليونان بالإسكندرية يحتفل بالذكرى السنوية لـ«صيحة لا» (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:42 م
قنصل اليونان
قنصل اليونان
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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احتفل القنصل العام لليونان بالإسكندرية Athanasios Kotsionis في كنيسة بشارة العذراء مريم بالذكرى العظيمة لصيحة "لا" التي أطلقت في اليونان ضد النازيين الألمان والفاشيين الإيطاليين 1940-1944.

ترأس صلاة الذكصولوجيا صاحب الغبطة ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، حضر الصلاة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، وأسقف دمياتوس السيد جرمانوس رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، وكهنة الإسكندرية.

حضر عن الجالية اليونانية بالإسكندرية رئيسة جماعة الأخوية القبرصية في مصر السيدة مارو فورموزي، ورئيس نادي البحرية اليونانية، ورئيس الجمعية اليونانية، ورئيس غرفة التجارة اليونانية بالإسكندرية السيد فيروناس فافيديس.

بعد الصلاة وضع Athanasios Kotsionis إكليلا من الزهور تحت اللوحة التي على جدار الكنيسة الخارجي المكتوب عليها أسماء الشهداء اليونانيون في الحرب العالمية الثانية، ثم توجه إلى المقابر اليونانية في منطقة الشاطبي وهناك وضع أيضًا اكليل على المقبرة التي فيها رفات من هؤلاء الشهداء.

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