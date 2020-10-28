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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجان البرلمان العربى الدائمة تناقش خطة عملها للفترة المقبلة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:56 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ.ش.أ
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تم اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي المنعقدة حضوريا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انتخاب رؤساء اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي ونوابهم، حيث تم انتخاب يوسف محمد رحمانية (الجزائر) رئيس للجنة الشئون التشريعية والقانونية، كما تم انتخاب النائبة شذى النقبي الإمارات نائبا لرئيس اللجنة.

وتم في لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومى انتخاب النائب ظافر العاني (العراق) رئيسا والنائب سالم الأبيض (تونس) نائبا لرئيس اللجنة،أما لجنة الشئون الاقتصادية والمالية فقد تم انتخاب النائب انصاف علي مايو (اليمن) رئيسا والنائب الدكتور عبد السلام نصية (ليبيا) نائبا لرئيس اللجنة، اما لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والشباب والمرأة فقد تم انتخاب دكتورة مستورة عبيد الشمري (سعودية) رئيسا للجنة والنائب شاطية الجمل (مصر) نائبا لرئيس اللجنة.

وعقدت اللجان الأربع الدائمة بتشكيلتها الجديدة اجتماعات لها في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية حيث ناقشت كل لجنة خطة عملها للعامين المقبلين أما لجنة الشئون الاقتصادية فقد ناقشت إلى جانب خطة عملها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام المقبل.

وقد رفعت اللجان الأربع تقاريرها إلى هيئة مكتب البرلمان العربي بعد تشكيله في وقت لاحق اليوم لإقرارها.

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