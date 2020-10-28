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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3394 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:47 م
الصحة النمساوية
الصحة النمساوية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 89 ألفًا و496 حالة وقد تعافى منها 61 ألفًا و684 حالة بينما توفى 1027 حالة.

وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1569 حالة منها 224 فى وحدات العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى النمسا العليا وبلغت 901 حالة يليها العاصمة فيينا 793 حالة يليها تيرول 520 حالة وستيريا 358 حالة وفورارلبرج 258 حالة بينما جاءت أقل الإصابات فى سالزبورج وبلغت 130 حالة.

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