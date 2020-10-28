افتتاح فصولًا للتمريض في مدارس ثانوية فنية بكفرالشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على افتتاح عدد من الفصول الجديدة للتمريض في بعض المدارس الثانوية الفنية، استجابة لرغبات أولياء الأمور ولمصلحة الطلاب.وأضافت "سلام"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن ذلك جاء أثناء اجتماعها مع المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة تلك الأمور، موضحة أنه سيتم مخاطبة مديرية التربية والتعليم لبدء تطبيق ذلك القرار ومناقشة آلية تنفيذه.من جانبه أعرب محافظ كفرالشيخ عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلًا: "إننا جميعًا مشاركون في المسئولية، وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ".