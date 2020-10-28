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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:32 م
انتشال جثة شاب
انتشال جثة شاب
كتب صلاح حسنى
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري في شبرا الخيمة جثة شاب في العقد الثاني من العمر طافية على مياه نهر النيل في شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد أنه أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية تلاحظ وجود جثة طافية على مياه النيل بالقرب من محطة كهرباء غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوة من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر طوله 170 سم ويرتدي بنطلون جينز وتي شيرت ودبلة فضة في أحد أصابع اليد اليسرى، وعثر بملابسه على بطاقة رقم قومي تحمل اسم "محمد خ ا" مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، ولا توجد أي إصابات في جسده، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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