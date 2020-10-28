«مصر الألومنيوم» تدشن لجنة لتحديد رصيد إجازات العاملين المنتهية خدمتهم

كشفت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن إعادة تشكيل وتعديل اختصاصات اللجنة العليا لتحديد رصيد الإجازات والمقابل النقدي للعاملين المنتهية خدمتهم.وأضافت الشركة في منشور حصلت عليه "الدستور" أنه تم تعيين المهندس رأفت محمد فولي رئيسا للقطاعات الإدارية والخدمات، والمهندس أيمن محمود مطاوع مستشارا قانونيا للشركة، ومحمود أحمد عبدالرحمن مديرا عاما لشئون العاملين.ووجهت الشركة بإضافة تخصصات إلى اللجنة، من حيث القيام بالدراسة الإدارية والقانونية لوقف تراكم رصيد الإجازات للعاملين اعتبارا من 1 يناير 2021، وعدم صرف أي رصيد إجازات مستقبلا، إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة للعمل، بالإضافة إلى دراسة إجراء للائحة نظام العاملين بالشركة بصياغة نص معدل للنص القائم بالفصل الحادي عشر مادة 110 والمواد المرتبطة بها تنص صراحة على عدم صرف مقابل مادي لرصيد الإجازات مستقبلا اعتبارا من 1 يناير 2021 ما لم تكن هناك ضرورة لاستمرار عمل العامل.