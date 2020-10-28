محافظ الفيوم يضع حجر أساس تجديد الوحدة البيطرية بعزبة العادل

وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حجر الأساس لإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بعزبة العادل بمركز سنورس، على مساحة 2،5 قيراط، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، بحضور نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصري، والدكتور على فتحى عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عقل وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، ووكلاء وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية التعليم.تستهدف الوحدة البيطرية الجديدة خدمة 25 قرية من قرى مركز سنورس، بهدف تقديم الرعاية والخدمة البيطرية الملائمة لأكثر من 2700 رأس ماشية، وتشمل أعمال الإحلال والتجديد المبنى القديم، وتزويد الوحدة بالأجهزة الحديثة، وتوفير أمصال تحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة، فضلًا عن توفير الأثاث اللازم للمكاتب الإدارية والصيدلية البيطرية.الجدير بالذكر أن محافظ الفيوم افتتح صباح اليوم أعمال تطوير مدرسة أبوسعاد الإعدادية بمنشاة سنورس، وسلم 50 عقدًا لمشروعات صغيرة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.