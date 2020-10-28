«الشبراوية»: الفرنسيون والسلفيون تحالفوا لمحاربة نبى الإسلام

رفض الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية الرسومات الفرنسية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهجوم الذي شنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على الإسلام ورسول الإنسانية سيدنا محمد، مشيرًا إلى أن "ماكرون" دخل فى عداء وكراهية مع الأمة الإسلامية كلها وهذا ما سيجعل فرنسا تتعرض لخسائر كبيرة خلال الفترة القادمة.وتابع شيخ الشبراوية - في بيان اليوم - قائلا: "للأسف فى ذكرى المولد النبوي نجد فرنسا تهاجم نبى الرحمة والإنسانية وفى نفس الوقت، نجد الجماعات السلفية ترفض الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ولذلك نقول إن الفرنسيين والسلفية تحالفوا لمحاربة سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، وكان يجب على السلفية أن يتوقفوا عن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، خاصة في هذا التوقيت بالتحديد لكنهم للأسف قلوبهم سوداء لا تحب النبى ولا آل بيته الكرام".