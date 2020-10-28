«الشيوخ الأمريكي» يستدعي عملاقة التكنولوجيا لاستجوابهم مجددًا

استدعت لجنة التجارة لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، رؤساء عملاقة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وجوجل، لمواجهتها انتقادات شرسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.واتهم مجلس الشيوخ الجمهوري عملاقة التكنولوجيا بالانحياز ضد المحافظين، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.وأشارت لجنة التجارة لمجلس الشيوخ رئيس تويتر جاك دورسي ورئيس فيسبوك مارك زوكربيرج والرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيشاى للشهادة فى جلسة تعقد اليوم الأربعاء، ووافق المسئولون الثلاثة على الظهور أمام الجلسة بعد تهديد باستدعائهم.ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمقررة الثلاثاء المقبل، فإن الجمهوريين بقيادة الرئيس ترامب قد وجهوا اتهامات إلى منصات السوشيال ميديا لكبار شركات التكنولوجيا وقالوا إنها تقمع عمدًا الآراء الدينية المحافظة المعارضة للإجهاض.