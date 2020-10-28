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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن» تعلن موعد الكشف عن المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:38 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن بدء  تنفيذ المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس خلال العام الدراسى الحالي، اعتبارا من الأسبوع المقبل من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه المخدرات ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ‬

وأكدت "القباج"، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطي السائقين المخدرات، وأن ذلك يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس، إضافة إلى أن الصندوق قام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.‬
 ‬
من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضا، وإخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.‬

وأشار "عثمان" إلى أنّ الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 سيتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس،  ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‬ ‬

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