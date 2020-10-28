«الغزولى»: موقف الدولة المصرية من حملات الإساءة للرسول مُشرف

أشاد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب عصر المكتب السياسي للحزب، بالموقف المصري أثناء الاحتفال الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والرد على الإساءة للرسول الكريم، من خلال التأكيد على أن مكانة النبي لا يستطيع أن يمسها أحد بقول أو فعل.جاء ذلك في تصريحات اليوم، مؤكدًا أن الإساءة للرموز الدينية جميعها مرفوضة، وتكرارها يؤكد الحاجة الماسة على مستوى العالم من وجود ضرورة ملحة لاستصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية جميعها قائلًا: "موقف الدولة المصرية من رفض الإساءة للنبي محمد والرموز الدينية مشرف ويؤكد حاجتنا لتشريع رادع على مستوى العالم".وأكد الغزولي أن وجود التشريع الرادع من شأنه أن يواجه محاولات البعض من الاستغلال السيئ لحرية الرأي والتعبير من أجل تحقيق حالة زائفة من الرواج والانتشار والارتزاق المادى من خلال التطاول على الأديان وإهانة المقدسات والرموز الدينية وهذا الأمر لابد أن يتوقف فورًا بطبيعة الحال.واختتم حديثه بالتأكيد أن الموقف الرسمي تجاه هذه الظواهر دائمًا ما يكون حاسم خاصة وأن مثل تلك التصرفات يستغلها البعض لتبرير الأعمال الإرهابية ويتخذ منها سندًا له في التأثير على الشباب خاصة لتنفيذ أفكاره الهدامة ونشر المفاهيم الخاطئة، ومن ثم فإن المطلوب العمل على إيجاد تشريعات دولية بعيدًا عن أي تزايد أو تفريط.