ضبط مصنع أدوية غير مرخص في طنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مصنع بير سلم غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية بمدينة طنطا.كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شكل لجنة برئاسة ياسر مراد مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتشًا، بالتنسيق مع لجنة من التفتيش الصيدلي لشن حملة موسعة استهدفت مصنع بير سلم لتصنيع الأدوية غير مرخص من وزارة الصحه لتعبئة الأدوية، وتم ضبط عبوات فارغة معدة للتعبئة و20000 عبوة دواء معبأة وجاهزة للتوزيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.