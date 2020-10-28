رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع أدوية غير مرخص في طنطا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:33 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مصنع بير سلم غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية بمدينة طنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شكل لجنة برئاسة ياسر مراد مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتشًا، بالتنسيق مع لجنة من التفتيش الصيدلي لشن حملة موسعة استهدفت مصنع بير سلم لتصنيع الأدوية غير مرخص من وزارة الصحه لتعبئة الأدوية، وتم ضبط عبوات فارغة معدة للتعبئة و20000 عبوة دواء معبأة وجاهزة للتوزيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

موضوعات متعلقة

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مد فترة التصالح ووضع كورونا

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«محمود درويش في مصر - المتن المجهول» جديد سيد محمود

في ذكرى رحيل طه حسين.. تعرف على أشهر معاركه الأدبية

كمالا إبراهيم ترفض وسام الجمهورية الفرنسية اعتراضا على الإساءة للرسول

نشر أعمال الكاتب العراقي محمد حياوي في طبعات شعبية في بغداد