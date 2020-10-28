ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة سحل مسن فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز تلا التابعة لمديرية أمن المنوفية، بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من ضبط المتهم الرئيسي في واقعة اعتداء 3 شباب على مسن وسحله في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وجار عرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بالقبض على المتهم الرئيسي ويدعى "ش.م.ع" في واقعة الاعتداء على مسن في مدينة تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وترجع أحداث الواقعة لتجرد 3 شباب من كل معاني الإنسانية، حيث اعتدوا على رجل مسن، وسحله في شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك على إثر خلافات على شراء قطعة أرض، حيث تربصوا له أمام منزله واعتدوا عليه وأسقطوه على الأرض وتناوبوا على ضربه.وحرر المسن ويدعى إبراهيم عبدالحميد أبوسالم، موظفًا بالمعاش، محضرًا في قسم شرطة تلا، يحمل رقم 13072 جنح تلا، اتهم فيه أربعة شباب بالاعتداء عليه وضربه وسحله على الأرض، فيما أكدت مصادر أن التحقيق في الواقعة مازال جاريًا من قبل ضباط المباحث لبيان ملابسات الواقعة.