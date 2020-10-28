«الطيران المدنى» تعقد ورشة «التوعية بالحوكمة والمراجعات الداخلية»

عقدت وزارة الطيران المدني ورشة عمل بعنوان "التوعية بالحوكمة والمراجعات الداخلية"، بمشاركة العاملين بالإدارة المركزية للجودة والبيئة، والإدارة العامة للتفتيش المالي، وعدد من العاملين بشركة "سياف" التابعة لوزارة الطيران المدني، وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية بتطبيق سياسة الحوكمة داخل الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة، من أجل حماية الموارد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة وبناء القدرات التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفهوم الإصلاح الإداري وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة الرقمية الحديثة والسياسات والخطط المستهدفة للوزارة.وذلك في ضوء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.حضر الورشة المستشار هشام هلودة، مستشار الوزير للحوكمة، الدكتور عمرو نبيل، باحث أول بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عبدالله محمد عبدالله، المدير التنفيذي لمعهد المراجعيين الداخليين "IIA" فرع مصر.تناولت الورشة التعريف بفريق العمل بالإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، مفهوم الحوكمة من حيث (نشأتها وتعريفها، مبادئها ومؤشراتها، سياسات وتطبيقات) وكذا المراجعة الداخلية (إطار الممارسة المهنية الدولية الخاص بالمراجعة الداخلية ومبادئ أخلاقيات العمل)، وتضمنت ورشة العمل التركيز على الجزء الأول من منهجية المراجعة الداخلية والتقييم المستمر للمخاطر وإعداد خطط المراجعة)، فضلًا عن الخطة السنوية.وتعد وزارة الطيران المدنى من أولى الوزارات في تطبيق سياسة المراجعة الداخلية والحوكمة وتفعيلها كإدارة مركزية فى الهيكل التنظيمى للوزارة، كما تسعى الوزارة لتنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة لدى العاملين كخطوة إيجابية لسياسة الإصلاح الإداري وتحقيق النزاهة والشفافية.