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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

24 منحة دراسية لأبناء الشهداء بجامعة بنى سويف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:35 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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وافق مجلس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على 20 منحة دراسية مقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ، و4 منح من الدكتورة حنان سليمان، والسيد أحمد محسن مبارك عضوى مجلس الشيوخ لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والعاملين وذوى الاحتياجات الخاصة وأوائل الثانوية العامة والدبلومات.

وذلك خلال ترأس الدكتور منصور حسن لمجلس الجامعة رقم 189 وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد "منصور" أن المنح سيتم توزيعها على الكليات المختلفة بالجامعة طبقا للشروط والضوابط ويشترط التفوق رياضيًا أو دراسيًا للحصول على المنحة، موجهًا الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.

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