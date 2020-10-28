«طنطا» ضمن أفضل 80 جامعة عربية وفقًا للتصنيف البريطانى

أعلن الدكتور عماد عتمان القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن ظهور جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية في التصنيف البريطاني الدولي للجامعات "QS" لهذا العام، حيث حققت الترتيب 71-80 للعام ضمن أفضل 48% من نسبة الجامعات العربية المدرجة في التصنيف، محافظة على ترتيبها للعام الثاني على التوالي.وأضاف أن الجامعة تقدمت للمركز 19 عربيًا في معيار الاستشهادات البحثية، كما تقدمت في معيار التأثير الإلكتروني محققة المركز 52 عربيًا، مشيرًا إلى أن هذا التقدم نتيجة لما تبذله الجامعة من جهود لتشجيع باحثيها ودعم البحث العلمي المتميز إلى جانب التطوير المستمر في وحدات التكنولوجيا والبوابات الإلكترونية للجامعة.وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف QS البريطاني يعتمد على عدة معايير، منها السمعة الأكاديمية والوظيفية ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، نسبة الأبحاث المنشورة دوليًا، والبوابة الإلكترونية.وأضاف أن قطاعات الجامعة تعمل على إعداد الخطط اللازمة لتحسين السمعة الأكاديمية والوظيفية لجامعة طنطا، وربط البحوث بالصناعة، وتشجيع النشر الدولي في المجلات ذات السمعة المتميزة.وأشار الدكتور الرفاعي مبارك، إلى حرص الجامعة على إتمام عملية التحول الرقمي بشكل منظم لخدمة الطلاب من خلال التعاون المشترك بين القطاعات والإدارات المختلفة له أثر كبير على التصنيف الدولي للجامعة، وفي الوقت ذاته يواكب التوجه العالمي للجامعات.