«الفاتيكان» يعلن تمديد اتفاقية تعيين الأساقفة لمدة سنتين بالصين

أعلن الفاتيكان عن تمديد العمل بالاتّفاقية بين الصين والكرسي الرسولي حول تعيين الأساقفة لمدّة سنتين، موضحًا أنّها اتّفاقية في غاية الأهمية لحياة الكنيسة في البلاد، وفقًا لصحيفة "لو سيرفاتوري رومانو".وقال الكرسي الرسولي- في بيان: إنّ الطرفين اتّفقا على تمديد العمل بالفترة التجريبيّة بعد انتهاء مدّة صلاحية الاتفاقيّة التي وُقِّعَت سنة 2018، فيما الكرسي الرسولي يُهنّىء نفسه بهذه الاتفاقية ذات القيمة الكنسيّة والرعويّة الأساسيّة، مُعتبِرًا أنّ تطبيقها كان إيجابيًّا بفضل التواصل الجيّد والتعاون بين الأطراف.وكان أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ذكّر أنّ الهدف من الاتّفاقيّة هو قبل أيّ شيء كنسيّ ورعويّ يتعلّق الأمر بمساعدة الكنائس المحلية كي تنعم بشروط الحرية والاستقلالية والتنظيم، وكي تتمكّن من التكرّس للرسالة وإعلان الإنجيل مع المساهمة في التنمية المستدامة للإنسان والمجتمع.