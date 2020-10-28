مقتل 5 سوريين جراء اقتتال مرتزقة تركيا

قتل 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة، إثر تجدد الاقتتال بين عناصر إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الأربعاء- إن قتالًا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما يسمى "فرقة السلطان مراد الإرهابية بمدينة رأس العين على خلفية تقاسم المسروقات في المدينة وعلى الحواجز التابعة لها، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة نتيجة سقوط القذائف على منازل الأهالي.وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق، حيث سجل خلال الأسابيع والأشهر الماضية عمليات تصفية واغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب والإتاوات التي يتم فرضها على الأهالي.